В Калуге отключат воду на 9 улицах
В четверг, 22 августа, с 08:00 до 24:00 из-за переврезки водопровода около Синих мостов без воды останутся жители улиц:
- Путейская
- Параллельная
- Черновская
- Хуторская
Частично воду отключат на улицах Зеленая, Малинники и Мельничная.
На улице Московской водоснабжения не будет в домах №№294/1, 294/2, 296, 296а (строения 1,4),296в, 296г, 298, 298а. На улице Глаголева воду отключат в доме №52. Пониженное давление воды будет на площади Маяковского.
Открыть движение по Синим мостам обещали ко Дню города. На еженедельной планерке городской голова Калуги Дмитрий Денисов отметил, что проехать можно будет только по улице Тарутинской. Когда откроют движение по улице Зерновой на данный момент неизвестно.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...