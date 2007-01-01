В Калуге отключат воду на 9 улицах

В четверг, 22 августа, с 08:00 до 24:00 из-за переврезки водопровода около Синих мостов без воды останутся жители улиц:

Путейская

Параллельная

Черновская

Хуторская

Частично воду отключат на улицах Зеленая, Малинники и Мельничная.

На улице Московской водоснабжения не будет в домах №№294/1, 294/2, 296, 296а (строения 1,4),296в, 296г, 298, 298а. На улице Глаголева воду отключат в доме №52. Пониженное давление воды будет на площади Маяковского.

Открыть движение по Синим мостам обещали ко Дню города. На еженедельной планерке городской голова Калуги Дмитрий Денисов отметил, что проехать можно будет только по улице Тарутинской. Когда откроют движение по улице Зерновой на данный момент неизвестно.