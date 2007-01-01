В Калуге пройдёт Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

Обсудить развитие городской среды в субботу, 24 августа, в областной центр приедут более 1,5 тысяч участников.

На форуме будут объявлены победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

- В этот раз в конкурсе от региона участвует 13 проектов, - уточнил в понедельник, 19 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Один из их -набережная в Людинове. Также среди участников Боровск, Жуков, Мещовск. Болеем за наших. Победа в конкурсе позволит создать в муниципалитетах новые благоустроенные парки, скверы, аллеи, набережные.

В нынешнем году благоустройство проходит в четырех городах-победителях прошлогоднего конкурса. Новые комфортные локации строятся в Кирове, Козельске, Малоярославце, Обнинске.