В Калуге пройдёт Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений»
На форуме будут объявлены победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
- В этот раз в конкурсе от региона участвует 13 проектов, - уточнил в понедельник, 19 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Один из их -набережная в Людинове. Также среди участников Боровск, Жуков, Мещовск. Болеем за наших. Победа в конкурсе позволит создать в муниципалитетах новые благоустроенные парки, скверы, аллеи, набережные.
В нынешнем году благоустройство проходит в четырех городах-победителях прошлогоднего конкурса. Новые комфортные локации строятся в Кирове, Козельске, Малоярославце, Обнинске.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....