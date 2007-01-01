В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха
Облагородить это живописное местечко у воды решили сами жители Ахлебинино. Этот объект победил при голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды».
- За его благоустройство проголосовало 346 жителей, уточнил в понедельник, 19 августа министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - Обустроенный пляж позволит создать условия для отдыха жителей и гостей села.
Как сообщили в минстрое, кроме этого, сейчас подрядчик обустраивает спуск к озеру в самом Перемышле.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....