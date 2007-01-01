В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха

В Перемышльском районе завершается реконструкция общественного пространства у пруда в Ахлебинино.

Облагородить это живописное местечко у воды решили сами жители Ахлебинино. Этот объект победил при голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды».

- За его благоустройство проголосовало 346 жителей, уточнил в понедельник, 19 августа министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - Обустроенный пляж позволит создать условия для отдыха жителей и гостей села.

Как сообщили в минстрое, кроме этого, сейчас подрядчик обустраивает спуск к озеру в самом Перемышле.