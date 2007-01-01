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Новость дня Благоустройство

В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха

В Перемышльском районе завершается реконструкция общественного пространства у пруда в Ахлебинино.
Владимир Андреев
10:04 сегодня
1 580
Министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
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Облагородить это живописное местечко у воды решили сами жители Ахлебинино. Этот объект победил при голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды».

- За его благоустройство проголосовало 346 жителей, уточнил в понедельник, 19 августа министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - Обустроенный пляж позволит создать условия для отдыха жителей и гостей села.

Как сообщили в минстрое, кроме этого, сейчас подрядчик обустраивает спуск к озеру в самом Перемышле.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

...
Благоустройство
В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха
11:41 сегодня
1 577
maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

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11:35 сегодня
1 375
mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

...
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08:31 сегодня
9 11430
alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

...
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08:28 сегодня
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alexb82

Уж не знаю где вы получаете 35, за 50 не смогли рабочих найти, в охране только если, так устройтесь на нормальную работу.

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Александр KU

Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века.

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В Мосальске прошла приемка обновленного общественного пространства
07:22 сегодня
1 610
ajax

С каких улиц? Из техники только -"возы"? А - погрузчики, экскаваторы и проч.? И с какой периодичностью это будет теперь делаться раз - год?

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Из Калуги за неделю вывезли 257 кубометров стихийных свалок
00:00 сегодня
1 557
ajax

Автор, когда пишут про снаряды, то обычно указывают калибр и страну производства. Почему вы это опустили? И они находились рядом друг с другом, были присыпаны землёй- травой, или лежали на тропинке все 80 лет?

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23:55 18.08
1 586
ajax

В других источниках пишут и возраст водителя, и пол пассажира! Но почему - не здесь???

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22:17 18.08
1 1202
VGA

Статья была на модерации с 8 августа ))

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