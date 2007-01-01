В Калуге все выходные будет перекрыта улица Огарева
На участке от улицы Московской до Герцена движение транспорта будет перекрыто с 8 утра до 11 вечера 17 и 18 августа, сообщили в горуправе Калуги в пятницу, 16 августа.
- Перекрестки перекрывать не будем, - добавили в городской управе.
Сроки сдачи улицы Огарева переносили уже три раза. Первоначально подрядчик должен был закончить все работы до 1 июля 2024 года. Когда выяснилось, что дорожники не успевают, срок перенесли до 1 августа.
Сейчас подрядной организации необходимо полностью сдать объект до 1 сентября.
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...