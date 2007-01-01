В Обнинске появилась новая благоустроенная общественная зона

Территорию у Дома ученых в этом году активно украшают кустарниками и деревьями, число которых скоро приблизится к 17 тысячам

Но не только растительность преображает общественное пространство. Как сообщила в пятницу, 16 августа пресс-служба областного Правительства, здесь появились уютные яркие площадки для людей всех возрастов. Поверхности из бетона прикрыли безопасными резиновыми «ковриками».

Большая скамейка окружила дуб, а у отдельно стоящих белых скамеек появилась подсветка и стилизация под камень. Также построен специальный корт.

Благоустройство территории вокруг Дома Ученых проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».