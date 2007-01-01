В Обнинске появилась новая благоустроенная общественная зона
Но не только растительность преображает общественное пространство. Как сообщила в пятницу, 16 августа пресс-служба областного Правительства, здесь появились уютные яркие площадки для людей всех возрастов. Поверхности из бетона прикрыли безопасными резиновыми «ковриками».
Большая скамейка окружила дуб, а у отдельно стоящих белых скамеек появилась подсветка и стилизация под камень. Также построен специальный корт.
Благоустройство территории вокруг Дома Ученых проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова....