В Калуге начали рушить дом вместе с жильцами
Об этом редакции сообщили жильцы в пятницу, 16 августа.
- Сегодня в нашем доме управляющая компания разносит подъезд, - рассказала жительница этого дома Татьяна. - Год назад 7мая произошло обрушение кирпичной кладки фасада. До сих пор мы проживаем в этом доме, нас так и не расселили.
Жилой дом был построен в 1959 году. С тех пор в нем ни разу не проводили капитального ремонта.
В 2023 году, когда обрушился фасад, представители городской управы отказали жителям в расселении, сославшись на то, что дом этот не был вовремя признан аварийным.
Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова....