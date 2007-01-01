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В Калуге начали рушить дом вместе с жильцами

В многоквартирном жилом доме по адресу 1 переулок Пестеля, 50 начали демонтировать подъезд.
14:32 сегодня
2 2192
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Об этом редакции сообщили жильцы в пятницу, 16 августа.

- Сегодня в нашем доме управляющая компания разносит подъезд, - рассказала жительница этого дома Татьяна. - Год назад 7мая произошло обрушение кирпичной кладки фасада. До сих пор мы проживаем в этом доме, нас так и не расселили.

Жилой дом был построен в 1959 году. С тех пор в нем ни разу не проводили капитального ремонта.

В 2023 году, когда обрушился фасад, представители городской управы отказали жителям в расселении, сославшись на то, что дом этот не был вовремя признан аварийным.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
mrTJohn

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mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

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ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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