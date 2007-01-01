В Калуге начали рушить дом вместе с жильцами

В многоквартирном жилом доме по адресу 1 переулок Пестеля, 50 начали демонтировать подъезд.

Об этом редакции сообщили жильцы в пятницу, 16 августа.

- Сегодня в нашем доме управляющая компания разносит подъезд, - рассказала жительница этого дома Татьяна. - Год назад 7мая произошло обрушение кирпичной кладки фасада. До сих пор мы проживаем в этом доме, нас так и не расселили.

Жилой дом был построен в 1959 году. С тех пор в нем ни разу не проводили капитального ремонта.

В 2023 году, когда обрушился фасад, представители городской управы отказали жителям в расселении, сославшись на то, что дом этот не был вовремя признан аварийным.