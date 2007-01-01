Губернатор оценил ход работ по обустройству набережной на Яченке в Калуге

О результатах выездной проверки он сообщил в своем ТГ-канале в среду, 14 августа

Сейчас подрядчиками ведутся работы на велопешеходном треке, длина которого составит 1800 метров.

Также специалисты работают над облагораживанием лестниц и подпорной стены. В планах – установка системы освещения.

- Сроки сжатые. С подрядчиком договорились, что максимально оперативно будут мобилизованы ресурсы для того, чтобы все сделать качественно и в срок. Часто хожу здесь, буду следить, чтобы все свои обязательства подрядчики выполняли, — отметил Владислав Шапша.

Обговорив с подрядчиками проект благоустройства, глава региона внес несколько замечаний.

В тот же день Владислав Шапша проверил состояние площадки для пляжных видов спорта в сквере Волкова. Городскому голове Дмитрию Денисову поручено поддерживать в порядке песчаное покрытие на объекте.