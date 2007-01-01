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Благоустройство

Губернатор оценил ход работ по обустройству набережной на Яченке в Калуге

О результатах выездной проверки он сообщил в своем ТГ-канале в среду, 14 августа
Михаил Тырин
12:24 сегодня
0 267
Фото Игоря Малеева
Читайте KP40.RU:

Сейчас подрядчиками ведутся работы на велопешеходном треке, длина которого составит 1800 метров.

Также специалисты работают над облагораживанием лестниц и подпорной стены. В планах – установка системы освещения.

- Сроки сжатые. С подрядчиком договорились, что максимально оперативно будут мобилизованы ресурсы для того, чтобы все сделать качественно и в срок. Часто хожу здесь, буду следить, чтобы все свои обязательства подрядчики выполняли, — отметил Владислав Шапша

Обговорив с подрядчиками проект благоустройства, глава региона внес несколько замечаний. 

В тот же день Владислав Шапша проверил состояние площадки для пляжных видов спорта в сквере Волкова. Городскому голове Дмитрию Денисову поручено поддерживать в порядке песчаное покрытие на объекте.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:17 сегодня
7 2070
Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 сегодня
7 2070
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
Авто и транспорт
Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 сегодня
1 876
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2070
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 сегодня
7 2070
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 сегодня
7 2070
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
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В Калуге на улице Кирова загорелась машина
06:08 сегодня
1 838
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года

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На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года
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Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам...

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Общество
Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам
05:51 сегодня
2 826
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 сегодня
7 2070
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