Мастера из Калужской области провели ремонт на 13 объектах в Первомайске
Как сообщило в четверг, 15 августа, Министерство строительства и ЖКХ Калужской области, всего было запланировано 19 объектов в подшефном городе ЛНР
Досуговый центр, библиотека, восемь многоквартирных жилых домов, а также канализационная, тепловая и водопроводная сети приведены в порядок силами аварийно-восстановительных бригад.
Два из недавних объектов – жилые дома, где калужские специалисты провели ремонтные работы на кровле и в общественных пространствах, а также заменили окна.
Близки к окончанию работы по восстановлению двух трансформаторных подстанций, кроме того ведется ремонт в двух школах. К концу текущего года планируется завершить работы на всех запланированных объектах.
Лента комментариев
Афиша