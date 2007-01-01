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Благоустройство

Мастера из Калужской области провели ремонт на 13 объектах в Первомайске

Как сообщило в четверг, 15 августа, Министерство строительства и ЖКХ Калужской области, всего было запланировано 19 объектов в подшефном городе ЛНР
Михаил Тырин
11:50 сегодня
0 186
Фото Министерства строительства и ЖКХ Калужской области
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Досуговый центр, библиотека, восемь многоквартирных жилых домов, а также канализационная, тепловая и водопроводная сети приведены в порядок силами аварийно-восстановительных бригад.

Два из недавних объектов – жилые дома, где калужские специалисты провели ремонтные работы на кровле и в общественных пространствах, а также заменили окна.

Близки к окончанию работы по восстановлению двух трансформаторных подстанций, кроме того ведется ремонт в двух школах. К концу текущего года планируется завершить работы на всех запланированных объектах.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 сегодня
7 2070
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
Авто и транспорт
Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 сегодня
1 876
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2070
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 сегодня
7 2070
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 сегодня
7 2070
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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05:51 сегодня
2 826
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 сегодня
7 2070
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