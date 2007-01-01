Глава Жуковского района лично проверил работы по нацпроектам

Глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко посетил объекты, на которых выполняют работы по национальным проектам. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Суярко напомнил подрядчикам, что объекты необходимо сдать в срок, даже при неблагоприятных погодных условиях.

В Верховье уже приступили к завершению обустройства пешеходной дорожки, которая соединяет деревню и город Белоусово. На улице Юбилейной обустроили парковочные места. Также в данный момент идут работы на станции водоочистки в Белоусово, которая обеспечит водой около 10 тысяч местных жителей. Ее возводят в рамках проекта «Чистая вода» по нацпроекту «Экология».