В Калужской области установили 22 фельдшерско-акушерских пункта и отремонтировали 15 поликлиник

Всего в 2024 году планируют отремонтировать еще 5 медицинских учреждений. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Полностью уже отремонтировали 15 поликлиник, амбулаторий и других медучреждений. В 9 из 22 установленных фельдшерско-акушерских пунктов уже есть лицензии, в 11 они появятся до конца этого года.

Комфортные условия для жителей региона создаются в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Калужской области на 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение».