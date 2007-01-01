В Калужской области откроют Дом культуры и библиотеку к 1 сентября
Подрядчики уже начали приводить близлежащую территорию в порядок.
Глава Людиновского района Стефан Перевалов сообщил о завершении капитального ремонта Дома культуры и библиотеки в Манино. На данный момент уже отремонтировали кровлю и фасад в Доме культуры. Оба здания обновили внутри, сейчас в них завозят мебель. Открытие планируют к началу учебного года. Работы проходят в рамках нацпроекта «Культура». В прошлом году благодаря нацпроекту в районе отремонтировали две школы искусств.
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amaleasalmon
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....
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