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Благоустройство

В Калужской области откроют Дом культуры и библиотеку к 1 сентября

Подрядчики уже начали приводить близлежащую территорию в порядок.
Софья Фирсова
12:49 сегодня
0 219
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Глава Людиновского района Стефан Перевалов сообщил о завершении капитального ремонта Дома культуры и библиотеки в Манино. На данный момент уже отремонтировали кровлю и фасад в Доме культуры. Оба здания обновили внутри, сейчас в них завозят мебель. Открытие планируют к началу учебного года. Работы проходят в рамках нацпроекта «Культура». В прошлом году благодаря нацпроекту в районе отремонтировали две школы искусств.

 

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Лента комментариев
mrTJohn

Крепко помогли росту экономики стремительные скачки цен на ВСЁ, продукты, потребительские товары, ЖКХ, топливо, проезд и пр., на фоне стабильно низких зарплат.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
15:45 12.08
1 907
Н.Влюбчивый

Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

...
Экономика и бизнес
На развитие сельского хозяйства в Калужской области направят около двух миллиардов рублей
13:59 12.08
1 702
Василёк

Наверное что-то полезное для людей производят на этом производстве ? Какие-то средства делающие нашу сладкую жизнь еще слаще и комфортабельнее ?

...
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13:55 12.08
1 655
Василёк

ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
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13:53 12.08
1 3074
ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

...
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13:48 12.08
12 4689
Meshootka

Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

...
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mrTJohn

Как же так то?

...
Общество
Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область
13:02 12.08
1 1110
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
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Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 12.08
12 4689
mik27

сво

...
Общество
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13:44 11.08
2 2281
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
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