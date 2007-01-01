В Калужской области откроют Дом культуры и библиотеку к 1 сентября

Подрядчики уже начали приводить близлежащую территорию в порядок.

Глава Людиновского района Стефан Перевалов сообщил о завершении капитального ремонта Дома культуры и библиотеки в Манино. На данный момент уже отремонтировали кровлю и фасад в Доме культуры. Оба здания обновили внутри, сейчас в них завозят мебель. Открытие планируют к началу учебного года. Работы проходят в рамках нацпроекта «Культура». В прошлом году благодаря нацпроекту в районе отремонтировали две школы искусств.