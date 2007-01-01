Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать

Об этом сообщили сегодня в официальном сообществе спортивной школы.

Ранее мы писали о скандале с девочкой-инвалидом в Калуге. По сети быстро распространилось видео, как она забирается по лестнице на руках, а мама несет ее коляску. После этого лестницу пообещали отремонтировать к 1 сентября.

В пятницу, 9 августа, в сообществе спортивной школы во "Вконтакте" сообщили, что ремонт начался.

- Необходимо заранее продумать свой маршрут. Проход возможен, через улицу Подгорную и спуск от ул. Чехова д.3 (поликлиники №2), - сообщили представители спортшколы.