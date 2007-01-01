Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
Ранее мы писали о скандале с девочкой-инвалидом в Калуге. По сети быстро распространилось видео, как она забирается по лестнице на руках, а мама несет ее коляску. После этого лестницу пообещали отремонтировать к 1 сентября.
В пятницу, 9 августа, в сообществе спортивной школы во "Вконтакте" сообщили, что ремонт начался.
- Необходимо заранее продумать свой маршрут. Проход возможен, через улицу Подгорную и спуск от ул. Чехова д.3 (поликлиники №2), - сообщили представители спортшколы.
Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела.......