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Новость дня Благоустройство

Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать

Об этом сообщили сегодня в официальном сообществе спортивной школы.
Софья Фирсова
11:33 сегодня
1 290
СШОР "Труд"
Читайте KP40.RU:

Ранее мы писали о скандале с девочкой-инвалидом в Калуге. По сети быстро распространилось видео, как она забирается по лестнице на руках, а мама несет ее коляску. После этого лестницу пообещали отремонтировать к 1 сентября.

В пятницу, 9 августа, в сообществе спортивной школы во "Вконтакте" сообщили, что ремонт начался.

- Необходимо заранее продумать свой маршрут. Проход возможен, через улицу Подгорную и спуск от ул. Чехова д.3 (поликлиники №2), - сообщили представители спортшколы.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
shurup

Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

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Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
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mik27

нацист что ли ?

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