Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу

На крутом склоне у озера Бездонное в Перемышле появилась лестница от смотровой площадки к берегу

Как сообщило в четверг, 8 августа, областное Министерство строительства и ЖКХ, объект был выбран жителями для благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Инициатива получила около 500 голосов.

Подрядчик не только установил лестницу с перилами, организовав удобный спуск к пляжу, но и смонтировал качели на смотровой площадке.

Сам пляж был облагорожен в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом году.