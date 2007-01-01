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Благоустройство

Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу

На крутом склоне у озера Бездонное в Перемышле появилась лестница от смотровой площадки к берегу
Михаил Тырин
16:08 сегодня
0 175
Фото Министерства строительства и ЖКХ,
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Как сообщило в четверг, 8 августа, областное Министерство строительства и ЖКХ, объект был выбран жителями для благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Инициатива получила около 500 голосов.  

Подрядчик не только установил лестницу с перилами, организовав удобный спуск к пляжу, но и смонтировал качели на смотровой площадке.

Сам пляж был облагорожен в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом году. 

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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