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Благоустройство

В Калужской области к началу учебного года обновили детскую школу искусств

Софья Фирсова
15:20 сегодня
0 287
Читайте KP40.RU:

О завершении ремонта в Детской школе искусств в Куйбышевском районе проинформировали в пресс-службе Правительства Калужской области.

После ремонта площадь школы увеличилась на 170 квадратных метров. Также в культурном учреждении оборудовали большой класс хореографии, классы для индивидуальных занятий и помещения для занятий декоративно-прикладным искусством. В школе появились туалетные комнаты, костюмерная и душевая.

Директор Детской школы искусств Валентина Смирнова рассказала, что территорию около школы облагородили, а помещения внутри здания стали светлым и и яркими. Все работы провели в рамках нацпроекта "Культура".

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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