В Калужской области к началу учебного года обновили детскую школу искусств

О завершении ремонта в Детской школе искусств в Куйбышевском районе проинформировали в пресс-службе Правительства Калужской области.

После ремонта площадь школы увеличилась на 170 квадратных метров. Также в культурном учреждении оборудовали большой класс хореографии, классы для индивидуальных занятий и помещения для занятий декоративно-прикладным искусством. В школе появились туалетные комнаты, костюмерная и душевая.

Директор Детской школы искусств Валентина Смирнова рассказала, что территорию около школы облагородили, а помещения внутри здания стали светлым и и яркими. Все работы провели в рамках нацпроекта "Культура".