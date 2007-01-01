В Обнинске на благоустройство тротуара вдоль улицы Энгельса потратили 24 808 рублей

Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

В наукограде от улицы Курчатова до проспекта Маркса появились велодорожки, тротуары. Также подрядчики обновили освещение.

На детской площадке установили скамейки "Баблс", детские урны "Паук", музыкальные столбики. Для безопасности детей там уложили травмобезопасное покрытие.

Благоустройство тротуара и зоны для детей выполнили в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". За территорию проголосовали местные жители.