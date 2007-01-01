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Благоустройство

В Калужской области благоустроили парк отдыха

Работы прошли в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Софья Фирсова
11:02 сегодня
0 400
Администрация МР "Козельский район"
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"Парк отдыха у Стелы воинской славы" находится в яблоневом саду на улице Чкалова в Козельске. О проведенной работе рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

В рамках благоустройства в парке появился питьевой фонтанчик, детская площадка, парковка для велосипедов. Также там установили современное освещение и новые урны.

Эту территорию для благоустройства в прошлом году выбрали местные жители. Они проголосовали за пространство внутри яблоневой аллеи в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Несмотря на задержки из-за плохих погодных условий подрядчик завершил все работы.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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