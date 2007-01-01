В Калужской области благоустроили парк отдыха
Работы прошли в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Парк отдыха у Стелы воинской славы" находится в яблоневом саду на улице Чкалова в Козельске. О проведенной работе рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.
В рамках благоустройства в парке появился питьевой фонтанчик, детская площадка, парковка для велосипедов. Также там установили современное освещение и новые урны.
Эту территорию для благоустройства в прошлом году выбрали местные жители. Они проголосовали за пространство внутри яблоневой аллеи в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Несмотря на задержки из-за плохих погодных условий подрядчик завершил все работы.
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