+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Приближается к финальному этапу Капремонт в Волковском сельском Доме культуры Калужской области
Благоустройство

Приближается к финальному этапу Капремонт в Волковском сельском Доме культуры Калужской области

Как сообщила в понедельник, 3 августа, администрация Тарусского района, работы ведутся в рамках национального проекта «Культура»
Михаил Тырин
16:20 сегодня
0 266
Фото администрации Тарусского района
Читайте KP40.RU:

Уже завершено обновление фасада, приведен в порядок цоколь, залиты отмостки. Электрические сети также установлены строго по графику. Сейчас специалисты занялись отделкой внутренних помещений.

Работы держит под личным контролем глава администрации Тарусского района Михаил Голубев – встречается с представителями подрядчика, с главой сельского поселения и с работниками ДК. Все возникающие вопросы оперативно решаются.

Уже скоро обновленный Дом культуры встретит своих завсегдатаем – это и спортсмены, и творческие силы. Такие, например, как группа «Старые друзья», которая полюбилась тарусянам своими концертами на открытой площадке в городском саду и талантливым исполнением как эстрадных новинок, так и песен более ранней эпохи.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
нико

Очень понравились рисунки. Интересно рассматривать то, как изображены детали. Талант. Спасибо.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
07:32 сегодня
2 1845
Василёк

и чего тут доброго ? проясните дураку.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
22:10 04.08
2 1845
Василёк

предложенная дичь ничем не лучше дичи имеющейся.

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
22:03 04.08
3 2297
АннаАнюта

А качели зачем? Или от Горуправы их нужно куда- то перенести? Но только не сюда!

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
23:52 03.08
6 2369
ILR

Пошла горяченькая - надолго ли?...

...
Общее
Модернизация сетей и почему крайние всегда жители...
21:44 03.08
1 284
VGA

Бом Дыта - аналог калужского троллейбуса. Калужские троллейбусы ездят на бензине, в доме быта только одно ателье соответствует профилю.

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
18:20 03.08
6 2369
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами.

...
Общество
3 августа родился генерал-полковник Иван Болдин
13:13 03.08
2 5635
Н.Влюбчивый

Деньги на выпиливание деревьев нужно брать с дорожных служб. Неоднократно видел, что при ремонте дорог и установки новых бордюров, дорожные рабочие топором обрубают кони деревьев, чтобы они не мешали создавать бетонную подушку при установке бордюров.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Луначарского
12:15 03.08
1 1580
Meshootka

Новая статья заработка для псевдо"главарха"? Пятнашки ...

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
11:16 03.08
3 2297
Meshootka

Займите "главарха" его прямыми обязанностями. Хватит уже его поделками город захламлять.

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
09:53 03.08
6 2369
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IllQeTRyY2dZdENTTDY5VUVYdFQyRVE9PSIsInZhbHVlIjoiSmY3YUdSd0pycElXTWdCcXhpU0tZYnl0SWpqS0pjU003MENyZVYwL1MwQkptcFhHWm55WUVRSm8rZTJDai96ZGVXS2M0bzdFOVdCak1CcVBDNEJMa2lPeWxnNFUvQnZKb3VaK0tXSGhZY25wbVdhcTh1MXNiYzZTd1lFb2R2UVVTQmVYRlpyeUxwOGtNbkN6V2tudmtVMWVzOTgyUzNMWjNlUit2ZDBuUWFCVVZyMjZoR2JYWnhHUXJJSVZ2bUJocTkya0FtRGUzblIyUFp4WXJnVEU4OVUxS0xIYjB4azlvRVhFWGwrWmpiQlBYMmQ2UndxVUhtNEtFQTAyamRnNVZTYmJVVG9EQWt1eDNOaTN5dEdqYkNLWnpyQWp3ZnZLUTBSL1JPY3hyUzZQcUdqNVNqRTZOVFN4OGREV1ZKc1RuUkxPQUIyNnNyLzRCSVdxZjFuYjlsVTlPaUpWTUE3QnVtR0dKbll1TVgyeHNKYkpROThmWERESGk2THVsMjg5ZjRwVno4N1Q0eEZCR1NnclBzcnBVcldYcHd2clNveVVIUTJqb2NyUklFMmcxeHJRM28xMnhEc3o0TWtMQ0h2UFJnekpIR0RtNnZoZ2poWVlESzJETjVpbXNRZDJRbC9VdUhpa09JcDZhNktBeHRmWm1QL2pySWZNd2pDTkpZTTdoUkpOdGpnQlpDaVBPMHNncWFRMlBWS0pUbXBEU2RGbkhaVklMMEFOTEFoTjFQT2ZQdjNacHJFejFNSlBrbUtRYWFpRy9NYlJZemJ5d2FKZmRLbUUyZDdzTmR4OXNzUVBKZDVqZW1YWUtJR0hyRC95eCtRSHBqak1ZclM3d09QOSIsIm1hYyI6IjNjNzZhN2Y1ZWE1YzU0ZjhjMDA1MGEyYTZmYmEyNjZmZTk4YTFiZTkxMjQwNGU5NGNkZTk1NmNmZGNiMDljN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im9KeFM3OXIyWGl1U1RpSzdya0FzaXc9PSIsInZhbHVlIjoiayt4N2IrK1ViWVQySlJEMjMrbkhFbWJkYUdVYkRSZnBPSzUrWC9jU213clVHMmN2dGFOQ2VSTzVBcEhZQTVpenF0TXc5d2NDUzlweWdiSEREdVN0Q1hIbUVtWlBUT09oWmg5dzNMbjkyRTcyMjRoemFrN1lLbmsxdkdSQWhBZFpaVTd6UEdiVzk4blR1N0YrQmlZNFBMbzI4ZGdPU1MwaVR6WnlVYVd5emhxcWVNNFN2RUJ6RXhQbko5M2Z3SjdFMS8wTnV2VThDUGNKM2R4QVBrU0g4a1Uxb2JOVks0Zkw1MVgzVkEyZEdLN052bHhKd0pJRnk3YjVlelRwYkR0RTVBN2xWaXE2c2pEeHJQMlJzTVRIOGsvQXV6UXZXTXRyTDVIUXAwclFmQXowQ1NFTis2UENSS2ljUFFmcXo3TTE1Zy9SeC9sN0NXNmNod0ZPM0JZa2FJcU1kZGNhMStiT3E1aGV0dGp5cDUxYjlhNVdTam1NOFNuZ2l2TEErbGx3SjJtNldUMXBrY2NZWHAzc3J3VC9MOWhLV1VDK0ZhUUxxVHVWWWE5ZlJiOHJ1VmJtOXcxMjFHKzFJbFVla1hPayIsIm1hYyI6ImM1OWZhODM3ZDNjYmVlZmUxZTQ0MGQ1MjgxOTNhNjIyOWM0OTg5MzRkMTg3MTA5MWQ1Y2E2ZTdkODNmZTgxYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+