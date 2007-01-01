Приближается к финальному этапу Капремонт в Волковском сельском Доме культуры Калужской области

Как сообщила в понедельник, 3 августа, администрация Тарусского района, работы ведутся в рамках национального проекта «Культура»

Уже завершено обновление фасада, приведен в порядок цоколь, залиты отмостки. Электрические сети также установлены строго по графику. Сейчас специалисты занялись отделкой внутренних помещений.

Работы держит под личным контролем глава администрации Тарусского района Михаил Голубев – встречается с представителями подрядчика, с главой сельского поселения и с работниками ДК. Все возникающие вопросы оперативно решаются.

Уже скоро обновленный Дом культуры встретит своих завсегдатаем – это и спортсмены, и творческие силы. Такие, например, как группа «Старые друзья», которая полюбилась тарусянам своими концертами на открытой площадке в городском саду и талантливым исполнением как эстрадных новинок, так и песен более ранней эпохи.