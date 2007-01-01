В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта

Объект перенесут в один из скверов, сообщил в пятницу, 2 августа, главный архитектор города Алексей Комов.

- Согласно новой концепции благоустройства у Дома быта, места кубу там нет, - пояснил он. - Он ставился, как временный МАФ к юбилею. А сейчас есть комплексный проект.

Напомним, ранее была представлена концепция благоустройства территории у Дома быта.

Работы запланированы за счет предпринимателей в следующем году.