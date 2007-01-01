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Благоустройство

В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта

Объект перенесут в один из скверов, сообщил в пятницу, 2 августа, главный архитектор города Алексей Комов.
Дмитрий Ивьев
16:48 сегодня
0 233
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- Согласно новой концепции благоустройства у Дома быта, места кубу там нет, - пояснил он. - Он ставился, как временный МАФ к юбилею. А сейчас есть комплексный проект.

Напомним, ранее была представлена концепция благоустройства территории у Дома быта.

Работы запланированы за счет предпринимателей в следующем году.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

История юхновских  земель начинается со времен возведения здесь Казанского мужского монастыря, точное время его образования доподлинно не известно. Есть сведения, что монастырь в благоустроенном виде существовал как Юхновская пустынь еще до литовских завоеваний.

...
Общество
2 августа скончался уроженец Калужской области архитектор Василий Баженов
09:33 сегодня
3 5475
Mathematik

А с другой стороны, такие решётки с поперечными полосами будут меньше пропускать воды во время ливней или таяния снега, и скорее забьются мусором! И тогда они вообще перестанут пропускать воду. А этому деду надо было или каску надеть на голову или вообще прекратить ездить на велосипеде по улицам в силу своего возраста!

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
20:56 01.08
4 2378
RudeBoy

Так они почти везде такие у нас.

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
19:47 01.08
4 2378
VGA

Правильное решение.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
18:22 01.08
7 2085
Елисей Цуканов

По мне надо было от атака переход в сбербанк убрать,а вот проход с площади победы на к сберу оставить,там зебра есть от островка на площадь,надо продлить и все.А теперь круг давать,чтобы на площадь попасть.Странное решение тут убирают,а по факту тоже самое на Степана Разина такой же переход,на Сквере мира около 21 века,там такое количество людей,если не больше!Там никто не жалуется почему то,такой же переход около Мебельного на Гагарина,тоже пробки..

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
18:04 01.08
7 2085
nalya

У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!

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Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
16:03 01.08
4 2378
SergeyKLG

А может слишком много машин в городе?

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
14:59 01.08
7 2085
Василёк

аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку.

...
Происшествия
В Калуге «Хендай» разбился на улице Гагарина
14:48 01.08
1 1631
mrTJohn

Коньки подкинул

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Криминал
Калужанин поменял старые коньки на новые в пункте выдачи и попал под следствие
13:54 01.08
1 825
mrTJohn

Стали известны подробности

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Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области
13:51 01.08
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