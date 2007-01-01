В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта

Работы планируется провести в следующем году за счет предпринимателей, сообщил 2 августа городской голова Дмитрий Денисов.

Концепцию разработал сектор главного архитектора Калуги.

- Коллеги предложили установить цветники со встроенными лавочками, качели под навесом, восстановленный логотип Дома Быта, обновить остановку, сделать освещение. Как вам? Пишите мнения и предложения в комментариях, обязательно всё изучим, - рассказал Денисов.