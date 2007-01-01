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Благоустройство

В Калуге спилят деревья на улице Луначарского

Местная жительница на днях опубликовала фото участка у дома №53.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
1 382
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По ее словам, там много засохших деревьев. Женщина просит их спилить, а на этом месте посадить новые.

- Мы уже обследовали деревья на улице Луначарского. Планируем постепенно провести обрезку и спил сухих деревьев, по мере выделения финансирования, - прокомментировали в городской управе. - К сожалению, точные сроки спрогнозировать не можем, так как объем работ предстоит очень большой. Высадка новых саженцев в этом году не планируется. Постараемся рассмотреть этот вопрос в последующие годы.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами.

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3 августа родился генерал-полковник Иван Болдин
13:13 сегодня
2 4999
Н.Влюбчивый

Деньги на выпиливание деревьев нужно брать с дорожных служб. Неоднократно видел, что при ремонте дорог и установки новых бордюров, дорожные рабочие топором обрубают кони деревьев, чтобы они не мешали создавать бетонную подушку при установке бордюров.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Луначарского
12:15 сегодня
1 372
Meshootka

Новая статья заработка для псевдо"главарха"? Пятнашки ...

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В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
11:16 сегодня
2 1091
Meshootka

Займите "главарха" его прямыми обязанностями. Хватит уже его поделками город захламлять.

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В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
09:53 сегодня
4 1516
ajax

рождения контр-¬адмирала Дата смерти второго сына – Фёдора – не известна.

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23:36 02.08
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Новость - ни о чём! Информационной составляющей - "0"! Ну, и зачем она вообще напечатана????????

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sergey_l

Зачем вывеска с названием на газоне? Её на крышу или козырёк. И остановку можно покрасивее сделать!

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В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
19:44 02.08
4 1516
Woxel45

Очень понравился Светлогорск, тихий, спокойный. Там жить одно удовольствие, если работаешь на удалёнке. Воздух невероятный, очень много зелени и не так много людей, как в том же Зеленоградске

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19:22 02.08
10 3762
ILR

А если железнодорожники пойдут также в воскресенье - будет также или их "упакуют"?...😃

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18:51 02.08
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Сегодня опубликовал новую новость про воду на Терепце. Видно она так промодерирована, что не была опубликована, может цензура такая.🤔

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