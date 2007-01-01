В Калуге спилят деревья на улице Луначарского
По ее словам, там много засохших деревьев. Женщина просит их спилить, а на этом месте посадить новые.
- Мы уже обследовали деревья на улице Луначарского. Планируем постепенно провести обрезку и спил сухих деревьев, по мере выделения финансирования, - прокомментировали в городской управе. - К сожалению, точные сроки спрогнозировать не можем, так как объем работ предстоит очень большой. Высадка новых саженцев в этом году не планируется. Постараемся рассмотреть этот вопрос в последующие годы.
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....