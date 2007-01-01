После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника

В среду, 31 июля, рабочие наварили дополнительные поперечные металлические полосы.

Напомним, на прошлой неделе на перекрестке улиц Кирова и Ленина произошла трагедия.

60-летний мужчина ехал на велосипеде и передним колесом застрял между прутьями этой решетки. Калужанин упал, ударился головой об асфальт и умер.

Наши читатели сообщали, что такая конструкция дождеприемников встречается и на других улицах города.