Островки безопасности появились на площади Победы в Калуге

Подрядчик продолжает там ремонт, который изначально обещали завершить 1 августа, но потом отложили до 1 сентября.

Рядом с пунктом полиции на перекрестке со Степана Разина появился островок безопасности для пешеходов, который отделили от проезжей части бордюрами.

Также бордюры устанавливают вдоль пешеходного перехода со стороны улицы Кирова.

А вот за тротуар всю последнюю неделю рабочие так и не взялись. Участок между Кирова и Степана Разина превратился в стоянку для строительной техники.