В Калуге вывезли огромное дерево с улицы Энгельса

В пятницу, 26 июля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Для выполнения таких работ создана бригада, обладающая спецтехникой для распила и вывоза крупногабаритных деревьев, - говорится в комментарии коммунальщиков.

Там заявили, что в 2024 году деревьев упало в четыре раза больше, чем в предыдущие годы.

Ранее мы публиковали видео с улицы Энгельса. После этого туда зашел перед работой городской голова Дмитрий Денисов.