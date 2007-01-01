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Благоустройство

В Балабаново отремонтируют мемориал в сквере Победы

Стелу уже отправили на реставрацию, рассказали в администрации города.
Дмитрий Ивьев
11:40 сегодня
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Фото: администрация Балабаново.
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Рядом со стелой появится новая скульптурная композиция в виде солдата, в разрезе которого находятся девочка и маленький росток. 

Также рабочие облицуют гранитной плиткой пилоны со списками защитников Родины, погибших во время Великой Отечественной войны, а также обрамление Вечного огня и фонтана. 

Реконструкция мемориала ведется по программе «Инициативное бюджетирование» с привлечением средств областного, районного и местного бюджетов.

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