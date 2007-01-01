Свалки в Калуге начали расползаться на проезжую часть

В среду, 24 июля, фото на странице городского головы опубликовала жительница микрорайона Малинники.

По ее словам, проблемы уже наблюдаются на улицах Новослободской, Никитиной и Радищева.

Ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Уборку несанкционированных свалок мы постоянно ведем. По закону складировать мусор возле баков запрещено. Такие отходы, как ветки, листва, древесные остатки, строительный мусор, шины, не соответствуют определению ТКО, и жители не платят за вывоз таких отходов с контейнерных площадок. К сожалению, нам потребуется время, так как адресов, нуждающихся в уборке очень много, поэтому по срокам сейчас не скажем.