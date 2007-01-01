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Новость дня Благоустройство

Свалки в Калуге начали расползаться на проезжую часть

В среду, 24 июля, фото на странице городского головы опубликовала жительница микрорайона Малинники.
Дмитрий Ивьев
15:50 сегодня
0 501
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По ее словам, проблемы уже наблюдаются на улицах Новослободской, Никитиной и Радищева.

Ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Уборку несанкционированных свалок мы постоянно ведем. По закону складировать мусор возле баков запрещено. Такие отходы, как ветки, листва, древесные остатки, строительный мусор, шины, не соответствуют определению ТКО, и жители не платят за вывоз таких отходов с контейнерных площадок. К сожалению, нам потребуется время, так как адресов, нуждающихся в уборке очень много, поэтому по срокам сейчас не скажем.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

...
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В Калуге ограничили движение на улице Кирова
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Александр Щербаков

Куда пропал весь мотобат?

...
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12:22 сегодня
1 794
Darth Vader

Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг.

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Н.Влюбчивый

Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

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10:23 сегодня
3 2087
ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

...
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09:58 сегодня
2 880
Андрей Ермишин

Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

...
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1 4438
Василёк

маэстро 🤧😂

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23:35 23.07
1 1001
Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

...
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В Калужской области подвели полугодовые итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
23:27 23.07
1 761
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
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В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
23:26 23.07
2 1130
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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