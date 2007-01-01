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Благоустройство

В Калуге ищут владельцев гаражей

Постройки расположены на Киевском проезде за домами №23 и №25.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
0 371
Читайте KP40.RU:

Объявление о поиске собственников в среду, 24 июля, опубликовала городская управа.

Если владельцы не предоставят документы на собственность, постройки могут принудительно снести.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

...
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В Калуге ограничили движение на улице Кирова
15:08 сегодня
1 650
Александр Щербаков

Куда пропал весь мотобат?

...
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В Калуге 14-летний мотоциклист врезался во внедорожник
12:22 сегодня
1 621
Darth Vader

Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Ждём финала: будущее двух исторических зданий в Калуге очень туманно
11:54 сегодня
1 863
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг.

...
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24 июля появился город Обнинск
10:48 сегодня
3 4833
Н.Влюбчивый

Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

...
Авто и транспорт
Жителей Калуги напугало состояние опор моста
10:23 сегодня
3 1862
ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

...
Спорт
Калужская легкоатлетка завоевала «серебро» на первенстве России
09:58 сегодня
2 678
Андрей Ермишин

Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

...
Общество
«Буран» переезжает из Калужской области на Урал
09:24 сегодня
1 3536
Василёк

маэстро 🤧😂

...
Статьи, аналитика, репортажи
Он работает даже в 90: яркие подсолнухи и фото из жизни Зураба Церетели - на новой выставке в Калуге
23:35 23.07
1 904
Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

...
Авто и транспорт
В Калужской области подвели полугодовые итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
23:27 23.07
1 694
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
Спорт
В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
23:26 23.07
2 933
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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