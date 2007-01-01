В Калуге пообещали вывезти дерево с улицы Энгельса
После нашей публикации об упавшем дереве на улице Энгельса, которое долго не вывозят, туда пришел городской голова Дмитрий Денисов.
Он возмутился ситуацией и поручил управлению городского хозяйства ускорить работы по вывозу.
Чиновник пришел туда пешком по дороге на работу утром 22 июля.
Также Денисов поручил заняться мусором, который оставляют уличные торговцы у почты на Энгельса.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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