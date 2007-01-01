В Калуге пообещали вывезти дерево с улицы Энгельса

После нашей публикации об упавшем дереве на улице Энгельса, которое долго не вывозят, туда пришел городской голова Дмитрий Денисов.

Он возмутился ситуацией и поручил управлению городского хозяйства ускорить работы по вывозу.

Чиновник пришел туда пешком по дороге на работу утром 22 июля.

Также Денисов поручил заняться мусором, который оставляют уличные торговцы у почты на Энгельса.