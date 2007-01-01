Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха

В Козельске открытая этим летом локация для отдыха начала разрушаться.

Жительница города Мария Молокина написала в субботу, 20 июля на странице губернатора о том, что дорожки места отдыха «поплыли»:

- Елена Викторовна (Елена Слабова, глава администрации Козельского района. Ред.) рассказала, что у нас появилась новая зона отдыха. Это так и должно быть, или все-таки опять не доделали?

В администрации Козельского района сослались на «выпадения осадков сверх климатической нормы».

- С подрядчиком уже начали претензионную работу, добавили в администрации.

С таким ответом местные жители позволили себе не согласиться, напомнив, что последние две недели в Козельске стояла жара.

А вот по поводу провалившейся и заросшей травой тротуарной плитки, руководство района нашло иной ответ.

- Укладка тротуара производилась не в рамках этого проекта, а более 10 лет назад, - рассказали в администрации района. - В этом году его ремонт не планируем, рассмотрим возможность ремонта тротуара в следующем году.

Козельчане недоумевают: какая разница, в рамках чего ремонтируется, если в итоге тротуарный бардак?