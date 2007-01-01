Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
Жительница города Мария Молокина написала в субботу, 20 июля на странице губернатора о том, что дорожки места отдыха «поплыли»:
- Елена Викторовна (Елена Слабова, глава администрации Козельского района. Ред.) рассказала, что у нас появилась новая зона отдыха. Это так и должно быть, или все-таки опять не доделали?
В администрации Козельского района сослались на «выпадения осадков сверх климатической нормы».
- С подрядчиком уже начали претензионную работу, добавили в администрации.
С таким ответом местные жители позволили себе не согласиться, напомнив, что последние две недели в Козельске стояла жара.
А вот по поводу провалившейся и заросшей травой тротуарной плитки, руководство района нашло иной ответ.
- Укладка тротуара производилась не в рамках этого проекта, а более 10 лет назад, - рассказали в администрации района. - В этом году его ремонт не планируем, рассмотрим возможность ремонта тротуара в следующем году.
Козельчане недоумевают: какая разница, в рамках чего ремонтируется, если в итоге тротуарный бардак?
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....