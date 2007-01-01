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Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина

09:13 сегодня
0 283
Читайте KP40.RU:

Ситуация с мертвыми деревьями в Калуге носит системный характер.

В субботу, 20 июля калужанин пожаловался на большое количество сухостоя вдоль улицы Ленина.

- Когда у нас уже займутся деревьями в городе? – возмущается пользователь с ником Алекс Ли. -Улица Ленина вся усеяна мертвыми деревьями. Так не только по Ленина, но и по всему городу.

В городской управе традиционно ответили, что проблему знают.

- Знаем о деревьях на Ленина и они есть в плане, - ответили специалисты горуправы. - В городе общий объем пораженных деревьев составляет 4,5 тысячи. К сожалению, охватить все сразу не позволяют ресурсы, поэтому работы ведутся планово. Обязательно дойдём до всех деревьев, но на это потребуется время.

О сроках ликвидации сухостоя на Ленина городские власти не сообщили. В первых числах июля Дмитрий Денисов, после утреннего обхода, потребовал убрать сухие деревья на улице Тульской.

Коммунальные службы исполнили указание, сообщив при этом, что на ликвидацию сухостоя необходимо 50 млн. рублей. Этих денег в бюджете нет. Возможно, их запланируют на следующий год.

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Лента комментариев
Василёк

и сколько таких одаренных калужан 1 или 2 или мб 3 ? Если что - там полоса как раз для тех, кто в пробке стоять не хочет и спокойно выезжает с Кирова. А если бы там была полоса для проезда прямо - то там ни повернуть-ни развернуться было бы практически невозможно.

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20:59 20.07
1 2613
Сталкер

С этим понятно, его теперь до конца жизни будут сношать и сушить, в местах не столь отдаленных. С остальными то чего? Беспредел остался, или надо чтобы Шапшу и Денисова ежедневно при выходе на улицу самокатчики сбивали, так может поймут?

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16:43 20.07
1 1139
Н.Влюбчивый

Почему автобусы по маршруту N8 не соблюдают интервалы движения. Мне как пенсионеру иногда часами приходится дожидаться льготного автобуса при заявленном интервале движения 20 минут.

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16:18 20.07
2 4117
Н.Влюбчивый

Все дело в том, что Калугой и областью, управляют бездельники из различных педов, некоторых из них и лучшими назначают.

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mik27

Шаман

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Viktor Smirnov

😡А Чижевского🤔

...
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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
12:12 20.07
7 2792
ILR

И ещё в добавок одно позорище города - участок, всего наверное метров 200, улица Билибина от Московской площади до Ленина. Машины едут по встречке и виляют как по серпантину на горной дороге - ДТП уже там были.

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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
11:02 20.07
7 2792
VGA

Провал в каждой новости. Огарева, Герцена, водохранилище, площадь Победы, мост через Оку. Открытие ТЮЗа провалилось. Ждем провала на Синих мостах.

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
21:25 19.07
7 2792
ecilop

"форумы", "фестивали", "рейтинги","компитенции"- может всё-таки занятся реальным делом (работой)???????

...
Общество
На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем
21:19 19.07
1 1562
lizette

Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне.

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