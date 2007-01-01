Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина

Ситуация с мертвыми деревьями в Калуге носит системный характер.

В субботу, 20 июля калужанин пожаловался на большое количество сухостоя вдоль улицы Ленина.

- Когда у нас уже займутся деревьями в городе? – возмущается пользователь с ником Алекс Ли. -Улица Ленина вся усеяна мертвыми деревьями. Так не только по Ленина, но и по всему городу.

В городской управе традиционно ответили, что проблему знают.

- Знаем о деревьях на Ленина и они есть в плане, - ответили специалисты горуправы. - В городе общий объем пораженных деревьев составляет 4,5 тысячи. К сожалению, охватить все сразу не позволяют ресурсы, поэтому работы ведутся планово. Обязательно дойдём до всех деревьев, но на это потребуется время.

О сроках ликвидации сухостоя на Ленина городские власти не сообщили. В первых числах июля Дмитрий Денисов, после утреннего обхода, потребовал убрать сухие деревья на улице Тульской.

Коммунальные службы исполнили указание, сообщив при этом, что на ликвидацию сухостоя необходимо 50 млн. рублей. Этих денег в бюджете нет. Возможно, их запланируют на следующий год.