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Благоустройство

В Людиново благоустраивают территорию у модульного спортзала

Работы находятся на завершающей стадии, сообщили в субботу, 20 июля, в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
13:00 сегодня
0 136
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Благоустройство проходит в микрорайоне Сукремль. 

Там уложили асфальт на парковке и дорожках.

Изначально была проблема с приемкой, но подрядчик устранил недочеты.

 Напомним, модульный зал был построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт).

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