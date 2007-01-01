В Людиново благоустраивают территорию у модульного спортзала

Работы находятся на завершающей стадии, сообщили в субботу, 20 июля, в правительстве Калужской области.

Благоустройство проходит в микрорайоне Сукремль.

Там уложили асфальт на парковке и дорожках.

Изначально была проблема с приемкой, но подрядчик устранил недочеты.

Напомним, модульный зал был построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт).