Два проекта Боровского района представят на Всероссийском форуме развития малых городов и сельских поселений
На форуме представят проекты благоустройства Текиженского оврага и «Дивный берег» в Балабаново.
Также будет идти речь о преображении берега реки Страдаловки. Этот проект в нынешнем году участвует в конкурсе благоустройства малых городов.
- Сейчас «Дивный берег 2.0» после высокой оценки в регионе рассматривается на федеральном уровне, - прокомментировал глава администрации района Николай Калиничев. - В гонке на соискание финансирования на сумму 80 миллионов рублей участвуют города, в которых проживают до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....