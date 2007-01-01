Два проекта Боровского района представят на Всероссийском форуме развития малых городов и сельских поселений

Он пройдет в Калуге.

На форуме представят проекты благоустройства Текиженского оврага и «Дивный берег» в Балабаново.

Также будет идти речь о преображении берега реки Страдаловки. Этот проект в нынешнем году участвует в конкурсе благоустройства малых городов.

- Сейчас «Дивный берег 2.0» после высокой оценки в регионе рассматривается на федеральном уровне, - прокомментировал глава администрации района Николай Калиничев. - В гонке на соискание финансирования на сумму 80 миллионов рублей участвуют города, в которых проживают до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.