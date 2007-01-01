Все деревья засохли на участке улицы Рылеева в Калуге

Между улицами Дзержинского и Достоевского не осталось живых посадок.

Засохшие деревья нависают над дорогой и тротуаром.

При сильном ветре они могут упасть, опасаются местные жители.

В горуправе ранее заявляли, что работы по удалению аварийных деревьев ведутся, но провести их сразу на всех улицах нет финансовой возможности.