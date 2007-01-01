Все деревья засохли на участке улицы Рылеева в Калуге
Между улицами Дзержинского и Достоевского не осталось живых посадок.
Засохшие деревья нависают над дорогой и тротуаром.
При сильном ветре они могут упасть, опасаются местные жители.
В горуправе ранее заявляли, что работы по удалению аварийных деревьев ведутся, но провести их сразу на всех улицах нет финансовой возможности.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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