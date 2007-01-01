Волонтеры убрали 300 километров береговых линий
Уборка берегов водоемов проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
Более 40 тысяч калужан поучаствовало в экологической акции. Они собрали более 290 кубометров мусора.
В прошлом году за такой же период было очищено 170 километров и силами 25 тысяч человек собрано 380 кубометров мусора.
Как подчеркнули в правительстве, Калужская область ежегодно занимает первое место в ЦФО.
Уборки продлятся до октября.
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....