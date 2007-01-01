+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Волонтеры убрали 300 километров береговых линий
Благоустройство

Волонтеры убрали 300 километров береговых линий

В пятницу, 19 июля, правительство Калужской области рассказало об итогах акции «Вода России» за первое полугодие.
Дмитрий Ивьев
14:27 сегодня
0 215
Читайте KP40.RU:

Уборка берегов водоемов проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Более 40 тысяч калужан поучаствовало в экологической акции. Они собрали более 290 кубометров мусора.

В прошлом году за такой же период было очищено 170 километров и силами 25 тысяч человек собрано 380 кубометров мусора.

Как подчеркнули в правительстве, Калужская область ежегодно занимает первое место в ЦФО.

Уборки продлятся до октября.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:05 сегодня
2 1442
mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
Общество
В Калуге назначен новый заместитель городского головы
10:22 сегодня
1 1929
mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
Происшествия
В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
09:27 сегодня
1 931
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
08:41 сегодня
1 2966
VGA

...
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
19:58 18.07
2 7608
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
19:53 18.07
1 3058
mik27

брат на брата

...
Криминал
Житель Калужской области пытался убить брата
17:33 18.07
1 968
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4242
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1236
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1442
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IndEZVJQbzdWQ1RBU3R1WUhsUDIxc0E9PSIsInZhbHVlIjoiWVVab29NR051N1VFbFJKZStxMHdYdDRJVGdSQkd2SDAxVE5IdC9ROVV4d1dXMjArNnphdk1laFNBOGg2S1RQTHBFd3pPZnZzVElWT3lQb3RZaWgyVGhCWFFFR2I3N09ONUJJUEJpbnc1NDl5Ukxnb1UxNlFLbkNXUlpIdVZvUnRydjdEWUEyOEZZYXNrNndkd1VEaG1QY0lBeUFEeWsrUzZzV2dtR2ppZXYxRFFuOVE3b1lkaHhjS0JyQzFyV0x5WHpSalpRL1Nqd0dyVUxtd00zU0VvSTFlK3BzdmtKZ2FwcHBaaWFaYm9nQk1LSW91T1JUcEVWd25XZHJTSVpvejlyQUErd2I0UFlSQkFZVWtMcWJHKzY3V2NMbnBtbGZIcXdraGZtRFlXVXlZYWNmV3ArWW93TzVkZXFLRGZ0UDVqZmdXR25NNllTOGxrQUlETnlIUDczbHVOaUlLMDhsa3N4SWhvQ2kxSkYvdmo2Q0NKWGtGQS9RMW5sbmtqWnUrNk1ZcTloVkpRUndMZVN2Sm82OGVhN0FRT0R6N29mUlYvdFNicExSbEZMUUI5b24vWmdsTlR2RGxKY2MxTWRLbm5lWWk4TFBwNUZHbnVlRVZHTkRwNjNjdW8wbE9pSUQ1ZzU0WG5hOHM5QlV5d1ROYXhVWGlBR0laZ2tTK2ptekNKM3hOVHRVdmlQRUJvN21tRjBjMzU1RkNxUW9FcUo1ZnVNU20xWGo2UmRtUEpVRFZjNVE5RU9VZUxGUldUZ3hXSGd0NnAvbHVmS2dCbzZDV3poYVlOVXRXTElSU1NCelNsb3RXanZ4ZFRocXN1QkZLbGx0dUNlSUx2c2dBUGlpSSIsIm1hYyI6IjMyM2QzODQyZTQzMDZlMjY0NmRiYmZmYmY5NWMzMDdhNGM4MzBkYmM1NmFiZDhlNmM4YTVlNGNjYjlkOTIxMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjcxK0ZHeXJYOUlJaUVvbnhVYlFQYlE9PSIsInZhbHVlIjoiRTRjZkRncnU0R2VlQTJHWmNLUUZiR1k3d1lKVHBCMHVvODU0RUNlOVY5dHNOVml6dUNQbzhBTjNNT21ENWszNEloelpIamtxd1NMTlZxNVVveGpqNEVLNjNoS0lrR2tFRFk2OXp6T1REaU5GYmxLMVNNQ1BINzVNMm1lVmovOHQ0c0tvakVjK3NydlF4ZnY1RzdFUytvelRST1Fnb2tWQTVKaHZ4Um5tL1c3aEtodkozQ1dHUEZwL0V2bW9OSXZ2dmJiMHBjdGh3SUUraHFESndWR2JsSnF5aHg2U0h3dDQ1UVVBcSswY0VGRm4zaTAzUlFsMmllTG1sWEgxbWxhSnB2SEo3Sk5hdzE3dzJjeW94dkVycXkwTmNmY1NLQ1VVYkxjTm1OemovbGZjczArL1pYQ29RNnMwV2ZQdTFmR1lQa3RXbE1SSjBBK2R3TTg3OG5ETE94bTRxYThZWmEwNE9PZUhmZjhSb1hkbzY3bEtlK2w4OFcxenE1UWNXOFJLTjRSbEJpaTN3d3VQVXBPcS9IVG9XWnlYQXVPQ2FSNUxMRUR4MkZvem4yQ0poa3FIbEVpZkhlcENNQkxNQzIvQiIsIm1hYyI6ImNiY2Y4Y2MyYjFmYzk0MDVmNTYzMzE5ZjMyMjA4MzU4MDhlZDM1YjZhN2E4NGU2MWVlZDE3OWM3YTE2MjMwMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+