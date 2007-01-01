Волонтеры убрали 300 километров береговых линий

В пятницу, 19 июля, правительство Калужской области рассказало об итогах акции «Вода России» за первое полугодие.

Уборка берегов водоемов проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Более 40 тысяч калужан поучаствовало в экологической акции. Они собрали более 290 кубометров мусора.

В прошлом году за такой же период было очищено 170 километров и силами 25 тысяч человек собрано 380 кубометров мусора.

Как подчеркнули в правительстве, Калужская область ежегодно занимает первое место в ЦФО.

Уборки продлятся до октября.