В Износковском районе стартовал проект «Школьные инициативы»
Он проводится при поддержке министерства финансов Калужской области, сообщили 19 июля в правительстве региона.
Пять местных школ смогут улучшить инфраструктуру и усовершенствовать прилегающие территории.
Район получил субсидию из областного бюджета – не более 500 тысяч рублей на каждый проект.
Три школы уже провели подготовительные работы. В Мятлево появится мобильный шахматный парк. В селах Шанский Завод и Извольск обустроят велопарковки.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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