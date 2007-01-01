В Износковском районе стартовал проект «Школьные инициативы»

Он проводится при поддержке министерства финансов Калужской области, сообщили 19 июля в правительстве региона.

Пять местных школ смогут улучшить инфраструктуру и усовершенствовать прилегающие территории.

Район получил субсидию из областного бюджета – не более 500 тысяч рублей на каждый проект.

Три школы уже провели подготовительные работы. В Мятлево появится мобильный шахматный парк. В селах Шанский Завод и Извольск обустроят велопарковки.