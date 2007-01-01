После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»

Работы должны быть выполнены к 1 сентября, сообщил 17 июля городской голова Дмитрий Денисов.

- Лестница не очень красиво выглядит, но свой функционал выполняет, - прокомментировал чиновник. - Она не в аварийном состоянии.

Также должен быть установлен пандус.

Кроме того, Денисов заявил, что в «Труде» занимаются три ребенка-колясочника, которых подвозят на социальном такси со стороны улицы Подгорной.

Как мы уже рассказывали, в соцсетях в среду появилось видео, как девочка-инвалид забирается по лестнице на руках, а мама несет ее коляску.