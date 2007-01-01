Художники расписали арку дома в Калуге
Работы завершились на Гагарина, 13.
Как мы уже рассказывали, там работали два мастера из Москвы - Твесо и Анастасия Nan.
Расписанная арка дома №13 – это один из арт-объектов, которые появились в Калуге в рамках фестиваля уличного искусства «Переход».
Московских художников позвал в Калугу калужанин Deonis Thekko.
В арке они изобразили цитату Циолковского «Москва-Луна, Калуга-Марс», дракона Ориона и планеты.
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