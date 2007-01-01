Художники расписали арку дома в Калуге

Работы завершились на Гагарина, 13.

Как мы уже рассказывали, там работали два мастера из Москвы - Твесо и Анастасия Nan.

Расписанная арка дома №13 – это один из арт-объектов, которые появились в Калуге в рамках фестиваля уличного искусства «Переход».

Московских художников позвал в Калугу калужанин Deonis Thekko.

В арке они изобразили цитату Циолковского «Москва-Луна, Калуга-Марс», дракона Ориона и планеты.