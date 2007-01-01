Голубые ели спилили в центре Калуги

Город лишился еще нескольких красивых деревьев, которые росли у Каменного моста.

Публикации с возмущениями появились на днях в соцсетях.

Как пояснили нам 16 июля в городской управе, ели находились на частной территории у предприятия на Пушкина, 19.

Их спилили, так как они были уже в аварийном состоянии.