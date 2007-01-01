«Несколько колес уже оставили»: калужане жалуются на яму

Читатели сообщают, что напротив их дома по улице Фомушина долго время не ремонтируется яма.

- Напротив дома № 10 по улице Фомушина, как ехать в сторону в сторону города, уже больше месяца не ремонтируется яма. Несколько колес водители уже оставили здесь. Когда ждать ремонта?

В городской управе редакции сообщили, что вопрос в компетенции Автодора.

- На следующей неделе будет выезд на место, в течение месяца должны сделать, - ответили нам по срокам.