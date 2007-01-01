В этом году в Калужской области благоустроят 63 общественные территории

На реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» из бюджетов всех уровней выделили более 303 млн. рублей.

В четверг, 11 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов области. На нем обсудили ход работ по благоустройству территорий в 2024 году а рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Губернатор отметил, что в этом году, благодаря правильному использованию средств, вместо благоустройства запланированных 60 территорий, будет повышено качество 63. - 13 детских и спортивных площадок, 7 парков, 20 скверов, 14 пешеходных и 6 зон у воды благоустроим в области в этом году, - отметил Шапша.

За год число участников в голосовании увеличилось на 27 тысяч человек.

В этом году 25 территорий из 60 уже благоустроено. Наш регион вошел в ТОП- 25 Минстроя России благодаря своевременному выполнению работ. На заседании коллективы и муниципалитеты региона наградили благодарственными письмами.