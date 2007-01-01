Во дворах на улице Клюквина в Калуге все еще нет благоустройства

Калужанка жалуется на мусор и деревья.

Ранее мы писали, что калужанка жаловалась на неблагоустройство в Калуге.

Сегодня женщина, проживающая на улице Клюквина, дом 27, снова прислала в редакцию фото, сообщив, что во дворе их дома нет никаких изменений к лучшему.

По прежнему ветви деревьев впиваются в окна, а у стены свалка мусора.