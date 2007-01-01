Как сейчас выглядит обвалившейся склон у музея космонавтики

Калужане спрашивают, не продолжается ли обвал.

Калужане прислали видео со склона музея космонавтики, читателей заинтересовали наклоненные деревья в отдалении от основного обвала.

- Обвал продолжается? Заметили наклоненные деревья вдалеке на склоне. Поднялись по отсыпанным дорожкам, а там трещина ползет. Дорожка вверху тоже съехала. Так было или ползет дальше?

Делитесь своими замечаниями, калужане. Если вы часто прогуливаетесь в тех местах, расскажите, склон, действительно, ползет дальше или же это последствия еще первого обвала?