Как сейчас выглядит обвалившейся склон у музея космонавтики
Калужане прислали видео со склона музея космонавтики, читателей заинтересовали наклоненные деревья в отдалении от основного обвала.
- Обвал продолжается? Заметили наклоненные деревья вдалеке на склоне. Поднялись по отсыпанным дорожкам, а там трещина ползет. Дорожка вверху тоже съехала. Так было или ползет дальше?
Делитесь своими замечаниями, калужане. Если вы часто прогуливаетесь в тех местах, расскажите, склон, действительно, ползет дальше или же это последствия еще первого обвала?
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