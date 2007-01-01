На модернизацию ЖКХ-инфраструктуры в регионе направят 1,13 млрд рублей

Такое финансирование удалось привлечь благодаря решениям президента России Владимира Путина.

В среду, 3 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о реализации региональной программы модернизации инженерных сетей. В данный момент в рамках программы проводится капитальный ремонт канализационной и водопроводной сети.

Также капремонт систем водоотведения предусмотрен на улицах Путейской, Суворова, Московской, Парижской Коммуны. Качество водоснабжения планируют улучшить как в областном центре, так и в Козельском, Сухиничском, Тарусском и Ферзиковском районах.

Систему теплоснабжения модернизируют на улицах Бульвар Энтузиастов, Московской, Грабцевское шоссе и Луначарского.

- В первоочередном порядке обновляем изношенные сети, участки, где случались аварии, которые доставляли жителям серьезные неудобства, -отметил губернатор. - Задача минстрою, главам муниципалитетов - не только контролировать ход работ, но и своевременное наведение порядка после их завершения.