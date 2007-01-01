Калужский минстрой подвел итоги за пять месяцев
Заключены контракты на благоустройство 60 территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Из них в семи населенных пунктах благоустройство уже проведено. Это Спас-Деменск, Березичский стеклозавод, Льва Толстого, Пятовский, Еленский, Хвастовичи и Совхоз Боровский.
Места, которые нужно было привести в порядок, в прошлом году выбрали сами жители.
Также Лежнин рассказал, что по федеральному проекту «Чистая вода» в этом году построят объекты питьевого водоснабжения в Белоусово и Жилетово. Стройка уже началась.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....