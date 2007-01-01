Министр поручил ускорить работы в Репинском овраге в Обнинске
С проверкой в наукограде побывал глава министерства строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Сейчас подрядчик начал укладывать плитку на кольцевой прогулочный дорожке.
- Необходимо увеличить количество бригад на объекте, - заявил по итогам визита Лежнин.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....
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