Новые липы высадили на улице Ленина в Калуге
Посадка прошла в пятницу, 31 мая, в районе перекрестка с улицей Суворова.
В прошлом году там уже высаживали саженцы, но они не пережили зиму.
Сейчас одна из частных компаний вновь закупила липы.
- Поручил своему первому заместителю Александру Серякову взять под личный контроль своевременный необходимый уход за новыми деревьями, - заявил городской голова Дмитрий Денисов.
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Area51
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....
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