Ещё один шкаф расписали в центре Калуги
На перекрестке Театральной и Достоевского появился космонавт.
Ранее мы рассказывали, что калужская художница изобразила ракету и Циолковского.
Напомним, эти шкафы появились в 2022 году.
Энергетики с помощью них начали убирать провода под землю.
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Area51
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....
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