«Одна разруха и грязь»: жители Турынино жалуются на состояние детских площадок

В группе жителей Турынино и 906 базы «ТУРЫНИНО 1 2 3 ...906 БАЗА» ВКонтакте калужанка пожаловалась на состояние детских площадок на втором Турынино.

- На фото детские площадки на 2 Турынино. Одна разруха и грязь. В КДЦ на игровой площадке вырваны перила так, что дети могут упасть на землю с высоты. Якобы новая площадка хуже старой. Везде мусор, бычки, разбитые бутылки. Вечно на лавках сидят не родители, которые пришли поиграть с детьми, а шумные компании (которым нет 18 лет) с алкогольными напитками, бранными словами и сигаретами. Полы на площадке проломаны, качели и песочница в таком же состоянии. В песочнице нет закрывашки, поэтому местные коты и собаки ходят туда. Даже карусель выдрана с места. Обслуживание всех площадок остановилось на их открытие.

Мы обратились в городскую управу с вопросом, у кого на балансе находятся детские площадки во втором Турынино.

Нам пояснили, что все зависит от конкретного адреса.

Площадки могут быть на балансе управления физкультуры, спорта и молодежной политики, на балансе управления экономики или же управляющей компании, управления городского хозяйства.

- Пусть жители в первую очередь обращаются к своему территориальному представителю Горуправы или депутату по своему округу.

Так, территориальный представитель городской управы по улице Турынинской, 9, Олег Васильевич Серебряков, номер: 70-15-76.

Дни приема:

Пн, Чт: 10:00 - 13:00

Вт, Ср: 15:00 - 17:00

Однако узнать точный адрес и номер телефона вашего территориального представителя лучше в специальном разделе на сайте горуправы.