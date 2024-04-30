В Калуге на улице Карла Либкнехта заделывают ямы

Во вторник утром, 30 апреля, калужанка сообщает, что с раннего утра рабочие заделывают ямы на одном из проблемных участков города.

- На улице Карла Либкнехта проходит ямочный ремонт сегодня с 5 утра. Ура!!!!

В первой половине дня на этом участке может быть затруднено движение.