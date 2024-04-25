В Калужской области расчистят 25 километров русла Протвы

Работы пройдут в рамках национального проекта «Экология». Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа рассказал о планах в четверг, 25 апреля, на заседании бассейновых советов Балтийского и Баренцево-Беломорского, Окского и Днепровского и Двинско-Печорского округов.

В прошлом году разработана проектная документация. Стоимость расчистки, которая пройдет в Обнинске, Боровском и Жуковском районах, составляет 483,5 миллиона рублей.

Также каждый муниципалитет проводит дополнительные работы. В Боровском районе на 8 километрах уберут 102 тысячи кубометров донных отложений, на федеральные и областные средства планируют завершить реконструкцию очистных сооружений Ермолино. В Обнинске также проводится ремонт очистных сооружений. В Жукове планируется благоустроить берега озера Оглублянка – старицы Протвы. Существующие пешеходные маршруты от озера до реки будут сохранены. Вдоль них создадут новые событийные зоны.