135 тысяч жителей Калужской области проголосовали за объекты благоустройства

В Калуге на данный момент лидирует набережная Яченского водохранилища с 20 тысячами голосов.

Сделать свой выбор можно до 30 апреля на 40.gorodsreda.ru .

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